Criticità igienico sanitarie nel plesso di Valcanneto, l’opposizione non ci sta

Il verbale della ASL evidenzia criticità igienico sanitarie da risolvere, l’opposizione non ci sta: “I bambini meritano rispetto”

“Gubetti , Mundula , Agresti?” inizia così la nota congiunta dell’intera opposizione di Cerveteri. Al centro del comunicato le criticità igienico sanitarie emerse dal verbale della ASL durante il sopralluogo in uno dei plessi scolastici della città. Ecco quanto scritto dai consiglieri: “Adesso sarebbe interessante chiedere ai 3 spiegazioni su quanto riportato dalla ASL nel verbale redatto a seguito del sopralluogo nel plesso scolastico di Valcanneto della Don Milani”.

“A sentir loro stavano offrendo agli alunni di Borgo San Martino una struttura di eccellenza e invece dal sopralluogo sono emerse numerose ed importanti criticità igienico sanitarie che devono essere necessariamente risolte. Sembrerebbe inoltre che nei plessi sia di Borgo San Martino che di Valcanneto le aree esterne, o parti di queste, non sarebbero fruibili dagli alunni e le famiglie non sono a conoscenza della motivazione…. Forse anche queste aree non sono a norma??”

“Sarà forse per questi motivi che all’ultimo consiglio comunale la consigliera Mundula, alla nostra richiesta di spiegazioni su come si stavano utilizzando i soldi pubblici per gli interventi sui plessi scolastici della città, ha dato in escandescenza (tanto da far interrompere il consiglio!) e insieme ad altri consiglieri di maggioranza iniziava ad apostrofare in maniera poco ortodossa i colleghi di opposizione, solo perché tra di loro, a bassa voce, si interrogavano sul senso della parola “etc” riferita ai lavori nella scuola Don Milani?!”

“La maggioranza ha forse un nervo scoperto sulla questione dello spostamento della primaria della Don Milani da Borgo San Martino a Valcanneto?!”

“Cari consiglieri di maggioranza invece di dire che i colleghi di opposizione vengono in consiglio per rompere le scatole (a dire il vero avete usato espressioni molto più colorite). Invece di urlare e sbraitare che il plesso della Don Milani di Valcanneto è quanto di migliore si potesse offrire agli alunni, che tutto è perfettamente a norma, SCENDETE DAL PIEDISTALLO DELLA VOSTRA PRESUNZIONE ED ARROGANZA e calatevi nella realtà che, a quanto sembra, è ben diversa da quella che raccontate”.

“I BAMBINI MERITANO RIPSPETTO, passano tante ore nelle aule scolastiche e hanno il diritto di essere accolti in ambienti salubri! E siccome a noi, a differenza di voi, stanno a cuore sia i bambini che le loro famiglie abbiamo continuato a monitore la situazione e quello che abbiamo scoperto basterebbe a far gridare allo scandalo”.

“Ora ci aspettiamo un comunicato stampa della maggioranza per dare spiegazioni alle famiglie che affidano ogni giorno i loro figli alla scuola e alle istituzioni!” il testo è firmato dai consiglieri comunali: Annalisa Belardinelli, Gianluca Paolacci, Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Luca Piergentili, Wilma Pavin, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini, Emanuele Vecchiotti.