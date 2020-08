Condividi Pin 0 Condivisioni

Il sottosegretario alla salute: “Sarà importante osservare quanto accadrà nelle prossime settimane nel Nord Europa dove le temperature caleranno prima che da noi e il virus potrebbe generare maggiori contagi”

Coronavirus, Sileri: “Pronti a chiudere le frontiere” –

Nord Europa monitorata speciale per le prossime settimane.

A dirlo è stato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri in una intervista alla Stampa.

“Sarà importante osservare quanto accadrà nelle prossime settimane nel Nord Europa, dove le temperature caleranno prima che da noi e il virus potrebbe generare maggiori contagi”.

Qualora si dovesse verificare dunque una ripresa del virus in Europa si potrebbero verificare delle nuove restrizioni alle frontiere.

“Per questo – ha detto Sileri – in più di una occasione ho parlato di una strategia comunitaria, europea: per adottare misure più lungimiranti, come l’uso del tampone ripetuto a distanza di pochi giorni dall’arrivo, dai paesi sotto osservazione per numero di contagi, come dalle aree extra Schengen. La sfida ora è controllare tutti coloro che vengono dall’estero”.

Riflettori puntati anche sull’app Immuni. Per il momento l’app che dovrebbe consentire al Governo di monitorare l’epidemia in Italia, si è rivelata un vero flop. Pochi gli utenti che l’hanno scaricata.

“C’è stato un rilassamento che ha indotto a non scaricare l’app – ha detto Sileri – ma adesso il download si rivela fondamentale e soprattutto per i più giovani, a cui voglio rivolgermi: siate intelligenti come avete già dimostrato di essere durante il lockdown, scaricate Immuni perché potrete contribuire a un migliore tracciamento sanitario, a beneficio vostro, di amici e famiglie”.

Sulle mascherine, infine, il sottosegretario alla SAlute è stato chiaro: “La mascherina dove non è possibile mantenere il distanziamento e sicuramente al chiuso nei locali pubblici sarà ancora con noi: protegge noi e gli altri”.