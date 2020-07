Condividi Pin 3 Condivisioni

I dati di oggi diffusi dal Ministero della Salute

Coronavirus, altri 11 morti e 233 positivi in Italia

Oggi in Italia si sono registrati altri 11 morti e 233 nuovi positivi al Coronavirus. A diffondere i dati il Ministero della Salute.

Aumenta il numero delle vittime 35.028 dall’inizio dell’emergenza, con un totale di casi pari a 243.967.

Nelle ultime 24 ore non si registrano morti in ben 13 regioni. Non vi sono nuovi contagi in 4 regioni. Le persone ricoverate con sintomi sono 771, mentre in terapia intensiva restano 50 pazienti in tutto il Paese, di cui quasi la metà (22) in Lombardia.

In isolamento domiciliare si trovano ancora 11.635 persone. Il totale degli attualmente positivi è di 12.456 (17 in meno rispetto a ieri), mentre sono 196.483 le persone guarite.

In tutto sono stati effettuati 6.154.259 tamponi (50.767 in più rispetto a ieri) per un totale di 3.692.257 casi testati.