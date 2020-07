Teatro a Ladispoli, i ragazzi SG Project portano in scena la loro Antigone

Condividi Pin 5 Condivisioni

Una delle migliori compagnie del territorio porta in scena una reinterpretazione della celebre tragedia greca. Sabato 25 Luglio alla Grottaccia. Regia di Gabriele Abis.

Teatro a Ladispoli. Uno spettacolo di alta qualità completamente scritto, realizzato e interpretato dai promettenti artisti della compagnia del gruppo SG Project.

Con la regia di Gabriele Abis e la partecipazione compatta di tutta la compagnia, che anche durante la quarantena forzata è riuscita, grazie ad internet, a proseguire le prove e a metter su lo spettacolo, Anti-Gone si preannuncia un bel successo.

L’appuntamento è per Sabato 25 Luglio, a Ladispoli, presso lo spazio teatrale de La Grottaccia, in Via Rapallo 14, alle ore 21.30.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni. Ingresso ridotto 8 euro, intero 10 euro.

Teatro a Ladispoli, si riparte con le compagnie del territorio

“Come ogni volta che decido di portare in scena uno spettacolo – ha detto il Regista Gabriele Abis – spero che il testo sappia fornirmi delle risposte. Nel caso dell’Antigone, le domande sono tante, e profonde, e le risposte a volte mancano. Ma forse è proprio questo il paradosso di chi si pone domande”.

Filo conduttore della tragedia, qui reinterpretata dal gruppo SG Project, è la storia di Antigone che decide, contro tutti, di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, andando così contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte, e delle leggi della città.

Scoperta, Antigone viene condannata a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie dell’indovina Tiresia, Creonte decide di liberarla, ma è troppo tardi: Antigone si è già suicidata, impiccandosi.

Questo porta al suicidio anche il figlio di Creonte, Emone (promesso sposo di Antigone). Resta Creonte, solo, a maledire la propria stoltezza.

SG Project, teatro, danza e passione

SG Project e i corsi di danza e recitazione ospitati presso il centro sportivo Il Gabbiano di Ladispoli, non si sono mai fermati, neanche durante il lockdown.

Gabriele Abis e Stella Falchi Hanno accompagnato i propri allievi nello studio e nelle lezioni a distanza, tramite Skype, chiudendo l’anno con una lezione svolta all’aperto, al Bosco di Palo.

I due giovani, ottimisti e grintosi come sempre, a luglio hanno in cartellone tre date di Anti-Gone. Si parte il 23 luglio alle 21 dal Viva green Arena di Bracciano, per passare poi il 25 luglio alla Grottaccia di Ladispoli e spostarsi il primo agosto al Tmf, cortile del Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano.

Lo spettacolo, tra l’altro, è già stato notato da alcuni direttori di importanti festival di teatro, anche esteri, e con tutta probabilità vedremo la compagnia esibirsi in molte altre location nei prossimi mesi.

Ma le novità non finiscono. Ogni lunedì sul canale Youtube Passione Danza di Stella Falchi i video di una rubrica dedicata al mondo della danza e a tutti gli amanti, un modo per rimanere in contatto con i suoi allievi e fargli compagnia anche durante l’estate.

E ad agosto i due maestri saranno occupati in uno stage di danza e recitazione in Sardegna.

