Quasi 2.000 i contagiati

Sale a 56 il bilancio delle vittime per il coronavirus in Cina. Sono 1.975 le persone finora contagiate. Ad annunciarlo sono le autorità cinesi. Ci sarebbero 324 persone in condizioni critiche, rileva l’agenzia cine Xinhua. Sono almeno cinque i team internazionali coinvolti nell’impresa di mettere a punto un vaccino contro il nuovo virus cinese .

La Cina ha annunciato un divieto temporaneo al commercio di animali selvatici.