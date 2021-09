Nuovo look anche per via D’Annunzio. A Ladispoli intanto parte il cantiere su via Roma

I lavori a Cerveteri su via D’Annunzio

Cerveteri: proseguono i lavori di riasfaltatura delle strade cittadine –

Proseguono i lavori di riasfaltatura delle strade cittadine a Cerveteri. Nuovo look anche per via D’Annunzio.

I lavori a Ladispoli su via Roma

Il rifacimento delle strade rientra in un appalto da oltre 800mila euro per il rifacimento del manto stradale. Gli interventi, in particolare, riguardano viale Manzoni, via Luigi Iaffei (in queste due vie i lavori sono stati già ultimati), via D’Annunzio, piazzale della Fornace davanti l’asilo Montessori, via Pietro Alfani, piazza Caputo e piazza Fagnani.

Sono intanto partiti anche i lavori di riasfaltatura a Ladispoli. Il cantiere, per un appalto di circa 3 milioni di euro, è partito da via Roma. Successivamente si proseguirà su viale Italia e arterie limitrofe, al quartiere Caere Vetus e con il ribasso d’asta si passerà alla riasfaltatura anche di altri quadranti della città balneare.