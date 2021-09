Il presidente di Unindustria: “Nel Lazio attraverso le sedi di Civitavecchia e Cassino, stiamo collaborando insieme all’Autorità di Sistema Portuale e alla Regione Lazio su un approccio allo sviluppo della Blue Economy che sia il più ‘orizzontale’ possibile”.

Blue Economy, Unindustria, Dionisi: “Comparto sempre più importante per Roma e per il Lazio” –

“LA Blue Economy è uno dei temi al quale stiamo dedicando un’attenzione molto significativa: riteniamo infatti che possa essere sempre di più un comparto importante per un Paese come l’Italia che ha 8 mila Km di coste, per una regione come il Lazio che rappresenta la porta d’ingresso per il Centro Italia e per il bacino di Roma, che da solo rappresenta il secondo mercato di consumo italiano e quinto europeo”. Lo ha dichiarato Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia, intervenuto questa mattina al Tempio di Adriano, a Roma, alla presentazione di “Blue Planet Economy, European Maritime Forum”, la prima fiera dell’economia blu che si terrà i prossimi 7 e 8 ottobre in modalità virtuale.

“Nel Lazio, attraverso le sedi di Civitavecchia e Cassino, stiamo collaborando insieme all’Autorità di Sistema Portuale e alla Regione Lazio su un approccio allo sviluppo della Blue Economy che sia il più “orizzontale” possibile: un comparto che sia allargato a tutte le discipline che in maniera coordinata possano rappresentare elementi di sfruttamento positivo della risorsa mare. Mi riferisco ad esempio alla cantieristica navale, alla logistica retroportuale, all’industria del turismo e dell’entertainment alla ricerca scientifica in ambito marino o alla pescicoltura. Un insieme di attività che sono arrivate a produrre 46,7 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,0% del totale dell’economia italiana”