Brucia sterpaglie e plastica nel terreno: denunciato 82enne a Cerveteri

Un uomo di 82 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre bruciava sterpaglie miste a plastica nel suo terreno a Cerveteri, in località Furbara.

A notare il denso fumo sono stati i militari del Nucleo forestale di Civitavecchia, che si sono recati sul posto per un controllo. Una volta arrivati, hanno accertato che l’anziano aveva appiccato un fuoco per smaltire residui vegetali insieme a materiali plastici, dando luogo a una combustione illecita di rifiuti.

I carabinieri hanno ricordato che la combustione di residui vegetali derivanti da attività agricole è consentita solo entro limiti ben precisi e con specifiche prescrizioni, anche per evitare il rischio di incendi. Tuttavia, questa pratica è generalmente sconsigliata, salvo esigenze fitosanitarie legate alla protezione delle colture da organismi nocivi.

Diverso e ben più grave è il caso della plastica: la sua combustione, soprattutto se avviene a basse temperature e senza controllo, sprigiona sostanze altamente tossiche come diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, derivati del cloro, metalli pesanti e particolato fine. Questi composti possono avere effetti dannosi sia per l’ambiente sia per la salute umana, causando irritazioni alle vie respiratorie, agli occhi e alle mucose.

L’autorità giudiziaria è stata informata per i provvedimenti del caso. L’uomo rischia una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione, che potrebbe arrivare fino a 6 anni nel caso in cui venga accertata la combustione di rifiuti pericolosi.