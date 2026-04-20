Per il 25 aprile a Campo di Mare voli acrobatici degli Aquiloni: in spiaggia la grande festa che celebra la libertà con l’Auser –

“Da tanti anni a Cerveteri in occasione del 25 Aprile c’è una festa meravigliosa organizzata dall’Auser territoriale: la Festa degli Aquiloni in spiaggia a Campo di Mare. Una manifestazione che fu ideata da Giulia Cannavò, che tutti abbiamo sempre chiamato molto più semplicemente ‘Giulia dell’Auser’: perché Giulia con il suo amore, la sua dolcezza e la sua irrefrenabile voglia di organizzare momenti belli e conviviali era l’Auser. Solamente la pandemia fermò questa tradizione, anche se comunque, nonostante le ristrettezze, Giulia in quel periodo difficilissimo si divertì a fare dei video-tutorial su come costruire un aquilone fatto in casa. Oggi questa manifestazione è dedicata proprio a lei e anche quest’anno, in occasione della Festa della Liberazione è pronta a tornare sulla spiaggia di Campo di Mare, per far volare alto nel cielo, proprio come gli aquiloni, il sacro valore della libertà e della democrazia”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel promuovere, all’interno del ricco programma di eventi in programma per la Festa della Liberazione di Cerveteri, la Festa degli Aquiloni organizzata dall’Auser.

Una festa che inizierà sin dalle ore 10:00, con laboratori e momenti di sensibilizzazione ambientale, organizzati, oltre che dall’Auser, insieme alla partecipazione di Scuolambiente, realtà preziosa nella sensibilità ambientale e la Pro Loco Marina di Cerveteri. Poi dalle ore 12:00, gli spettacolari voli e acrobazie degli aquiloni.

“Un appuntamento quello con la Festa degli Aquiloni sempre molto atteso e che l’Auser, oggi coordinato nella nostra città da Cinzia Palloni, continua a portare avanti con grande passione – conclude l’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli – sarà una grande festa, aperta a tutte le famiglie, per stare insieme, in riva al mare e festeggiare la libertà”