Cerveteri, parchi pubblici: finalmente ci siamo

Parchi pubblici a Cerveteri: si avvicina la riqualificazione. Entro settembre la firma del contratto, poi i lavori

Nel corso dell’ultima campagna elettorale, l’amministrazione del Comune di Cerveteri aveva annunciato di aver ottenuto un cospicuo finanziamento per riqualificare diversi parchi pubblici della città grazie al PNRR. A fine 2022, l’assessore Matteo Luchetti sperava che i lavori potessero partire con l’inizio dell’anno nuovo. Qualche mese più tardi, l’assessore al Decoro Urbano, Francesca Appetiti, dichiarava: “Al via i lavori in estate”.

Gli assessori hanno poi corretto il tiro e a maggio, in un’intervista esclusiva proprio a baraondanews.it, avevano spiegato di aver volontariamente posticipato l’inizio dei lavori per permettere di fruire dei parchi nella stagione estiva.

Ora, ci siamo. Raggiunto telefonicamente, l’assessore Luchetti ha spiegato che entro il 30 settembre verrà firmato il contratto con la società appaltatrice, ultima tappa prima dell’inizio effettivo della riqualificazione. Da qui alla fine del 2023, o al massimo nei primi mesi del 2024, Cerveteri dovrebbe avere dei parchi pubblici messi a nuovo e finalmente concedere alle famiglie degli spazi fruibili in totale sicurezza.

Gli obiettivi dell’amministrazione

I fondi stanziati ammontano complessivamente a 2.300.000 euro e le aree interessate dal gettito riguardano 5 parchi pubblici della città: 3 ubicati a Cerveteri capoluogo, Parco Della Legnara, Parco Ina Casa e Parco Borsellino; 1 a Cerenova, Parco Vannini; 1 a Valcanneto, Parco di Via Corelli. L’intento dell’Amministrazione è quello di creare una città sempre più a misura di bambino, di ragazzo e di uomo, mettendo insieme la rivalorizzazione di tutto ciò che riguarda il verde in città, andando a mettere nuove piantumazioni e togliendo il cemento dove è possibile rimuoverlo in favore dell’impianto erboso. In sostanza, una visione a tutto tondo su tutto il Comune. I 5 parchi, appena rinnovati, saranno fruibili per più attività, dai bambini allo sport, dallo svago al tempo libero, oltre a riqualificare sotto l’aspetto estetico l’arredo urbano della città.