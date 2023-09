Sagra dell’Uva, parlano i Rioni di Cerveteri: “Siamo organismi liberi di agire, rifiutiamo le strumentalizzazioni di ogni natura”

I Rioni di Cerveteri (Madonna dei canneti – Garbatella – Fontana Morella – Casaccia – Fornace – San Pietro) hanno deciso di scrivere un comunicato per chiarire alcuni aspetti riguardanti i giorni della Sagra dell’Uva. Ecco quanto hanno scritto:

“Carissimo Cerveteri, in questi giorni leggiamo su tante riviste online e sui social tantissimi articoli riguardo la Sagra dell’Uva che ci menzionano. Siamo molto felici degli apprezzamenti che vengono fatti al nostro operato, accogliamo anche le critiche costruttive che ci spronano e ci spingono a fare sempre meglio, rifiutiamo però quelle disfattiste che, non fanno bene a nessuno. Vogliamo soltanto esporre alcuni chiarimenti in merito alla festa, la Sagra dell’Uva è stata fatta con un tavolo di lavoro a più mani, dove diverse realtà e diversi soggetti hanno curato aspetti diversi della festa”.

“Noi abbiamo curato 4 cose della Sagra dell’Uva: la scultura di benvenuto all’entrata del paese, la fontana del mascherone che butta vino, abbiamo partecipato ed animato la gara della pigiatura e la sfilata dei carri allegorici. Tutto il resto, non è frutto del nostro lavoro, ma di altre associazioni, di altri uomini e donne che hanno dato il loro contributo alla festa. È giusto che ad ognuno in un tavolo di lavoro condiviso gli vengano riconosciuti i meriti e anche le critiche. Noi siamo I Rioni, il nostro impegno ormai ultra decennale è motivato dall’amore per la nostra città, siamo aperti a collaborare con qualsiasi forza ce lo chieda, ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per averci coinvolto e sostenuto nella 60° sagra. Siamo organismi liberi di agire, cosi come dimostrato in questi anni, rifiutiamo le strumentalizzazioni di ogni natura”.

“Viva Cerveteri, Viva la Sagra dell’Uva, Viva i rioni. E soprattutto Viva tutte quelle persone che amano come noi la nostra città e si impegnano per migliorarla. Ci auguriamo che ogni anno che passa possano essere sempre di più le persone che si uniscono a noi per portare un contributo positivo alle nostre tradizioni e alla nostra città”.