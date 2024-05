Centro sociale di via Luni a Cerenova: il 4 maggio incontro con il pittore Andrea Puca

di Giovanni Zucconi

Abbiamo già parlato su questo giornale del Centro anziani di Via Luni a Cerenova. Un centro anziani dove, grazie al professor Armando Profumi, la Cultura è decisamente di casa.

Ne parlammo dopo aver assistito ad una lezione magistrale sul pittore Giuliano Gentile, e sull’arte pittorica in generale. Senza essere accademico, il professor Profumi aveva accompagnato per mano i presenti nella lettura di un’opera pittorica. Evidenziando i suoi significati palesi, ma anche quelli più nascosti. Facendo emergere i simboli che racchiudono il messaggio più intimo dei pittori, e che devono essere svelati per capire pienamente il dipinto.

Furono due ore volate via come se niente fosse. Con il professore che si muoveva e parlava come su un palcoscenico dove veniva rappresentata un’opera teatrale.

Dopo di quella, si sono succedute molte conferenze, alle quali non abbiamo purtroppo avuto tempo di partecipare. Il programma del Centro anziani prevede infatti una conferenza ogni 15 giorni.

Sabato 4 maggio prossimo, è prevista una nuova conferenza. Sempre del ciclo “Sabato culturale”. Il professor Armando Profumi parlerà dell’arte e della produzione artistica del pittore Andrea Puca. Ma, come al solito, sarà anche l’occasione di collocare il pittore nell’arte pittorica in generale.

In una sua presentazione, Armando Profumi così definisce il pittore Andrea Puca: “Un artista conosciuto quanto caro al nostro territorio… Un artista di talento espressionista “figurativo” capace di grande sintesi, forte nella sua gestualità, maestro nel colore.”

L’appuntamento è quindi per sabato 4 maggio, dalle ore 17:00, al Centro Sociale di via Luni, a Cerenova. L’ingresso è gratuito per tutti.