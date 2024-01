Cerveteri, nuovo look per la via Settevene Palo. Messe a dimora 11 nuove alberature

“Nel tratto compreso tra largo Almunecar e la Fornace, messe a dimora 11 nuove alberature per abbellire e rendere più verde questa importante via di accesso al Centro della nostra Città. Nelle scorse settimane, grazie al lavoro sinergico di Amministrazione e Multiservizi sono state predisposte le aiuole che da oggi, ospitano i nuovi alberi”.

Cerveteri, nuovo look per la via Settevene Palo Cerveteri, nuovo look per la via Settevene Palo. Messe a dimore 11 nuove alberature

“Molti cittadini ricorderanno che nel 2019, si era reso necessario l’abbattimento dei caratteristici platani, che da anni accompagnavano l’arrivo nel centro di Cerveteri lungo la via Settevene Palo. Un intervento che aveva suscitato molte polemiche in città, ma che si era reso necessario per motivi di sicurezza. all’epoca non avremmo voluto procedere con l’abbattimento, ma di fronte ad una questione di sicurezza non avevamo avuto grandi alternative. L’area interessata dall’intervento presentava da alcuni anni diverse criticità, oltre alla pericolosità degli alberi che si erano deteriorati ed ammalati, le piante erano inserite all’interno del marciapiede, cosa che comprometteva in modo pesante, la fruizione del marciapiede stesso. Ecco che dopo l’abbattimento, la rimozione delle ceppaie e il rifacimento del marciapiede, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, si è reso così agibile e decoroso il passaggio, adesso si è provveduto a realizzare apposite aiuole esternamente al marciapiede. I nuovi arbusti sono Aceri campestri e Prunus, tutti alberi particolarmente decorativi e ornamentali, che fioriscono in primavera e che si adattano perfettamente al contesto urbano. Ancora una volta un ringraziamento all’ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri nella persona della Funzionaria Responsabile Arch. Daniela Petrone, alla Multiservizi Caerite e all’assessore all’ambiente Francesca Appetiti per l’intervento messo in opera”.

“Con questo intervento ci siamo presi cura del decoro di questa importante via d’ingresso al centro cittadino andando ad abbellire il paesaggio e curandolo al meglio”.

Così in un post social il sindaco della città, Elena Gubetti.