Cerveteri, nel ricordo di Damiano Casali, gli amici del giovane si prenderanno cura di Parco Fürstenfeldbruck

Nel ricordo di Damiano Casali, gli amici del giovane di Cerveteri si prenderanno cura di Parco Fürstenfeldbruck

Firmato ieri pomeriggio in Sala Giunta il Patto di Collaborazione con il Comune di Cerveteri: l’obiettivo recuperare un’area che è un bene comune di tutti in memoria di Damiano, scomparso tragicamente nel Novembre scorso.

Ieri pomeriggio in un clima di grande emozione, presso la Sala Giunta del Palazzo del Municipio del Comune di Cerveteri è stato firmato un nuovo Patto di Collaborazione. Un Patto importante, unico, nato dal lavoro sinergico fatto in questi mesi tra Amministrazione Comunale e un gruppo di ragazzi di Cerveteri, gli Amici di Damiano Casali, il ragazzo 19enne scomparso tragicamente tre mesi fa.

“Il 9 novembre Cerveteri è stata colpita da un dolore immenso – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – a seguito della tragica scomparsa di Damiano, tutta la città è rimasta ammutolita e attonita in particolar modo gli amici di Damiano e tanti altri giovani, i quali si sono sentiti disorientati e smarriti davanti ad un gesto apparentemente incomprensibile. Da quel momento grazie alla disponibilità di tantissime persone, la famiglia e la comunità intera si sono strette intorno ai ragazzi per non farli sentire soli e un incontro dietro l’altro i ragazzi hanno preso forza e coraggio fino ad arrivare ad oggi, una proposta concreta bella, la volontà di mettersi in gioco costruendo qualcosa di nuovo per la comunità e quindi trasformare il dolore in qualcosa di positivo e soprattutto offrire ai giovani di questa comunità luoghi e iniziative per stare bene e sentirsi accolti. In poche parole: speranza. Un sentito ringraziamento lo devo a tutta la famiglia di Damiano che ha voluto questo progetto, che ci ha dato una grande lezione di vita, perchè invece di chiudersi dentro il proprio dolore si è aperta agli altri e ha iniziato a costruire relazioni e da quelle è nato un progetto vero e concreto. Allo stesso modo, un ringraziamento lo rivolgo al Vicesindaco Federica Battafarano, che ha seguito sempre gli incontri con i ragazzi e all’Assessora Francesca Appetiti, che da sempre segue le iniziative legate ai Patti di Collaborazione” .

Da oggi i ragazzi si prenderanno cura di uno spazio importante della città, il Parco Fürstenfeldbruck, con l’obiettivo di renderlo fruibile e disponibile ai cittadini, soprattutto ai giovani e alle loro iniziative. Un Patto di Collaborazione che vedrà i ragazzi, sempre sotto la guida dell’Amministrazione comunale, prendersi cura di un’area attualmente non fruibile dai cittadini e che tornerà dunque ad essere accessibile a tutti.

“Ringraziamo dal profondo del cuore la sindaca Elena Gubetti ed il suo staff per l’empatia mostrataci ed il coinvolgimento in questo progetto – hanno dichiarato i fratelli di Damiano – così come la comunità di Cerveteri per l’enorme sostegno ed infine soprattutto gli amici e le amiche di Damiano, ma anche chi lo conosceva meno, per aver trasformato questa immensa tragedia in forza creatrice, a riprova che i giovani di Cerveteri hanno un potenziale enorme. Ricordiamoci che la ferita è il luogo da cui entra la luce”.