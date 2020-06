Condividi Pin 10 Condivisioni

A lavoro la Polizia locale e i volontari della Protezione civile comunale

Cerveteri, incendio sulla Doganale –

Incendio sulla via Doganale questa mattina.

I volontari della Protezione civile comunale di Cerveteri sono a lavoro in questo momento, coadiuvati dalla Polizia locale per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

