Cerveteri, in Biblioteca mostra a cura dell’associazione culturale inArte Enchanted Garden di Debbie Martin

In biblioteca comunale Nilde Iotti per tutto il mese di Aprile fino al 9 Maggio a cura dell’associazione culturale inArte di Cerveteri e la galleria d’arte inQuadro di Fabio Uzzo, l’esotismo di Debbie Martin,artista Neozelandese che vive da diversi anni nel nostro territorio arrivata un po’ tardi nel mondo dell’arte, ma con una grande carica emotiva piena di energia e Colori che ci travolgono per la vitalità ed il carattere.

Una forza circolare la sua Arte , crea strutture cromatiche sulla tela , i suoi colori trasmettono positività, vigore in un vortice appunto circolare dal quale si viene travolti .

La rappresentazione della natura viene messa al centro dell’universo, non è più l’uomo centro focale di energia , ma sono gli elementi naturali come piante e fiori, immersi in foreste tropicali, animali che vagano sereni nello spazio infinito rappresentati come l’arte rupestre .

Lei descrive così il suo enchanted Garden, un giardino incantato per trasportarci in una dimensione bucolica fuori dal caos e dal rumore.

La mostra è patrocinata dal Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura inclusione sociale pari opportunità e pubblica istruzione ed è visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale.