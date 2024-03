Cerveteri: il Consigliere Paolacci tuona “strade dissestate e pericolose nelle campagne”

Paolacci sulle strade nelle frazioni rurali. ” Le piogge hanno reso impraticabile le vie , neanche i trattori riescono a passarci. Con Arsial deve esserci una mediazione, altrimenti ci saranno cittadini di serie B”

Le piogge di questi giorni, hanno riproposto le solite problematiche del manto stradale. A Cerveteri, per esempio, ci sono strade nelle campagne che sono diventate impercorribili. Ad alzare la voce è il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci, che in merito allo stato di salute delle strade , è intervenuto , chiedendo all’amministrazione di provvedere ” Non possono addebitare le responsabilità all’Arsial, titolare delle strade, dove passano vetture e neanche i trattori riescono a transitare – dice Paolacci -. Ci sono buche, avvallamenti e le riparazioni fai da te non ne curano l’annoso disagio. Dobbiamo una volta tutta chiarire con l’Arsial che bisogna fare degli interventi seri, non alla viva al parroco. Non vi è illuminazione, le vie sono buie, ditemi voi se è possibile che gli automobilisti debbano fare tanta attenzione per non rovinare le auto. Tutto questo non è più tollerabile, al sindaco chiedo di far sì che anche gli abitanti delle zone rurali non vengano considerati in seconda fascia”