Cerveteri: pranzo solidale per riqualificare il parco Fürstenfeldbruck

Iniziativa solidale organizzata dai ragazzi dell’associazione “Damiano Casali, la ferita e la luce”

“L’associazione ‘Damiano Casali, la ferita e la luce’, costituita dagli amici e dai fratelli di Damiano con il supporto della comunità e delle istituzioni, ha avviato i lavori di riqualificazione del Parco Fürstenfeldbruck. Il parco verrà rinominato Damiano Casali, e l’obiettivo dell’associazione è, come suggerisce il suo nome, impegnarsi affinché dalla ferita che ha squarciato tutti noi, ovvero la scomparsa di Damiano, entri la luce della speranza di un futuro promettente per tutti i giovani della nostra comunità, e non solo. A tale scopo, numerosi ragazzi e ragazze si stanno impegnando per trasformare il parco in uno spazio di aggregazione giovanile, dedicato al benessere psicofisico dei giovani, con attività ludico-ricreative, laboratori e un nuovo modo di vivere insieme. Nonostante la volontà e il sostegno morale siano elevati, è necessario anche un sostegno materiale per ridare vita al parco.

A questo proposito, è stato organizzato un pranzo di raccolta fondi per domenica 10 marzo alle ore 13:00 presso il locale ‘Mondo Antico’ in via A. Ricci 1 a Cerveteri. Vi attende un’atmosfera giovanile e tanto entusiasmo. Avrete inoltre l’opportunità di conoscere i membri dell’associazione, i quali forniranno ulteriori dettagli sul percorso intrapreso.”

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3270987580