Cerveteri, Dimensione Danza 2000 conquista ‘Danziamo la vita’

Non si è ancora spento l’eco del successo dello spettacolo di fine anno accademico 2021 “RESILIENZA” , quando la scuola etrusca di Alessandra Ceripa registra un’ altra grande soddisfazione , ottenendo risultati eccezionali al concorso nazionale on line , DANZIAMO LA VITA” organizzato da Ballet-ex , diretto dalla ballerina e coreografa Luisa Signorelli. Il concorso e diviso in categorie baby, junior e senior, ricercava e sollecitava la creazione da parte dei coreografi di momenti di danza in sala e altrove, con il tema profondo di danzare la propria terra. Una raggiante Alessandra Ceripa esprime così la propria soddisfazione: “indubbiamente il tema coincidente perfettamente con il nostro pensiero e

precisamente che la danza in un momento così delicato, si possa insegnare e preparare non solo nelle sale ma all’aperto , tra ricchezze archeologiche e bellezze naturali della propria terra, è stato uno stimolo a mostrare ancora una volta come questa espressione artistica da noi professata ,accompagni la storia della civiltà umana.

Insieme ad Arianna Galassi e Stefano Capelli, abbiamo costruito le nostre coreografie, in siti simboli della nostra città , mostrando come la passione coreutica diventi mezzo per

valorizzare, diffondere ed unire bellezza.” La scuola ha ricevuto tanti importanti premi: nelle categorie junior nella sezione “Io danzo altrove “terza classificata con la coreografia Alice con i corsi Avanzato e Balletto di Cerveteri.

Nella categoria Junior, secondi classificati con il corso Street Elegant e Etruria dance company 3, ma indubbiamente tre podi sono risultati di grande qualità e di grande soddisfazione :MIGLIOR LAVORO DI GRUPPO con la coreografia “ La vita breve dei coriandoli “ di Arianna Galassi danzato dal corso Etruria Dance company 1-2 . MIGLIORE IMPATTO SCENICO con la coreografia “Una canzone d’amore”di Alessandra Ceripa e il prestigioso .PREMIO DANZIAMO LA NOSTRA TERRA con la coreografia “Divenire” di Arianna Galassi danzate dal corso Etruria dance company 3.

I risultati ottenuti, sia in questo concorso che con lo spettacolo finale RESILIENZA danno un grande stimolo a tutta la nostra associazione per preparare la scuola all’apertura dei corsi dell’anno accademico 2021/22. Oltre la totalità delle riconferme stiamo ricevendo già prenotazioni di iscrizioni di nuove allieve e allievi ,motivo di grande soddisfazione da parte di tutto lo staff. A tutti appuntamento per la ripresa dell’attività al primo settembre”.