Sasso, giovedì lavori alla rete idrica. Possibili cali di pressione o interruzione del flusso

La Società ACEA ATO 2 ci ha comunicato che in data giovedì 29 luglio, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 a causa di lavori sulla rete idrica nella frazione del Sasso si potranno verificare abbassamenti di pressione o interruzioni del flusso idrico.

Possibili mancanze idriche potrebbero avvenire nelle seguenti vie: Località Sasso, Via Furbara Sasso, Via Scoglio di Sant’ Antonio, Via Salita della Canoa, Via Salita del Grottone, Via del Fico, Piazza del Fico, Via Monte delle Fate, Piazza Santa Croce, Via Pian della Carlotta, Via Orti della Paola, Via delle Terme Calidae, Via Castel Giuliano, località Sambuco, località Cerqueto, Via Monte Organo, Via Patrizi Montoro, Via Monte Santo, Via del Bosco Comunale, Via delle Cerque.