Una conferenza di presentazione ed illustrazione del progetto di sicurezza solidale e partecipata adottato da anni su tutto il territorio nazionale

Cerveteri chiama Napoli per un incontro del Controllo del Vicinato

Venerdì, 26 giugno alle ore 11, presso la 3° Municipalità di Napoli, si terrà una conferenza di presentazione ed illustrazione del progetto di sicurezza solidale e partecipata del Controllo del Vicinato, adottato da anni dalla Associazione Controllo del Vicinato ACdV su tutto il territorio nazionale.

La conferenza è stata indetta dal Presidente dalla Commissione Turismo Cultura e sicurezza della 3°Municipalità, Dott. Gabriele Petagna e vedrà la partecipazione di vari consiglieri comunali e municipali e delle autorità della città metropolitana di Napoli, oltre che locali rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il progetto di sicurezza solidale ACDV diffuso in tutta Europa e che sta prendendo piede su tutto il territorio nazionale ad oggi conta sull’adesione di quasi 80 mila famiglie e 460 Comuni attivi ed ha visto varie decine di Prefetture emanare appositi Protocolli di Intesa per far adottare tale progetto nei Comuni di loro pertinenza. Impegno civico dei soci ACDV ed aderenti volontari dei Gruppi del Controllo del Vicinato che, in occasione dell’emergenza coronavirus, hanno fornito il loro contributo per alleviare le difficoltà di tanti cittadini in ogni parte d’Italia, tanto che in molti Comuni tali gruppi ACDV sono stati inseriti a pieno titolo nei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per dare il proprio apporto nella gestione dell’emergenza sanitaria.

L’incontro di venerdì a Napoli è stato sollecitato da alcune associazioni cittadine, preoccupate per l’incremento della microcriminalità e degli atti di vandalismo contro l’arredo urbano e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, vedrà la partecipazione di una nutrita delegazione di aderenti al Gruppo Controllo del Vicinato Marina di Cerveteri, guidata dal Referente ACDV di Cerveteri Daniele Avorio, che narrerà le esperienze positive maturate a Cerveteri nella sicurezza solidale e partecipata.

Il relatore della conferenza sarà il Col.GA (r) Enzo Musardo, cittadino di Cerveteri, Responsabile ACDV del Lazio e membro del direttivo nazionale della Associazione Controllo del Vicinato ACDV.