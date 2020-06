Condividi Pin 10 Condivisioni

Il neo presidente della società etrusca incontra in esclusiva la nostra redazione per illustrare il suo progetto

È ufficiale! Fabio Iurato è il nuovo presidente del Città di Cerveteri

Per il Città di Cerveteri quella in arrivo sarà sicuramente una nuova era. Dalla promozione in Eccellenza al cambio della guardia alla presidenza della società, la nuova stagione calcistica vedrà sicuramente in campo grandissime novità sotto ogni punto di vista.

Si parte con l’arrivo del nuovo presidente, Fabio Iurato, «uomo di grande esperienza nel mondo calcistico», come evidenziato dall’ex presidente Ugo Ranieri. «Iurato ha le armi, la passione e la voglia di fare più di me», ha proseguito Ranieri soddisfatto del nuovo capitolo che la società si prepara a vivere.

È ufficiale! Fabio Iurato è il nuovo presidente del Città di Cerveteri

La sfida per il futuro sarà un mix tra realtà locale e professionalità ai più alti livelli del mondo calcistico. «I dirigenti – ha spiegato il neo presidente Fabio Iurato – saranno persone di grande morale e grande professionalità».

Obiettivo: un mix all’interno della dirigenza tra grandi professionisti del settore e i membri della dirigenza che in passato hanno dimostrato di saper lavorare bene. Il tutto per far volare sempre più in alto una società che ha già conquistato un posto in Eccellenza e che tra qualche anno possa salire ancora di categoria.

Tanta professionalità dunque sia dentro che fuori dal campo senza però dimenticare e mettere da parte quello spirito di aggregazione sociale e comunitario che lo sport, e il calcio in particolare, hanno insito nel loro dna.

Tra gli obiettivi di Iurato c’è anche quello di trasformare il campo di calcio in un vero e proprio luogo di aggregazione sociale, dove i nonni possano portare i loro nipoti per trascorrere un pomeriggio diverso, all’insegna del divertimento e dello sport.

«Non possiamo pensare di avere obiettivi importanti senza l’aiuto della città. Punteremo al miglioramento delle strutture». Strutture che dovranno essere «sempre più ricettive».

«Lavoreremo – ha concluso Iurato – per la creazione di prodotti ed opportunità che diano la possibilità alla città di essere più vicini alla società di calcio».