Due serate a ingresso gratuito con gli allievi della Profession Dance: protagonisti bambini e giovani danzatori in un viaggio tra ombra, luce ed emozioni

Ladispoli, la danza illumina l’estate: in scena lo spettacolo “ILLUMINA” alla Grottaccia –

LADISPOLI – Quando il sole lascia spazio alla sera, l’arena teatro La Grottaccia si trasforma in un palcoscenico di emozioni, arte e talento. La scuola Profession Dance, storica realtà del territorio fondata oltre trent’anni fa da Paola Sorressa, porta in scena il saggio-spettacolo “ILLUMINA”, un evento che celebra la danza come linguaggio universale capace di raccontare il percorso tra le ombre e la luce.

Dopo il debutto dello scorso 21 giugno al Teatro Greco, lo spettacolo approda a Ladispoli con due appuntamenti dedicati ai diversi gruppi della scuola. La prima serata è riservata ai più piccoli, mentre la seconda vede protagonisti i danzatori dai 12 anni in su, pronti a esibirsi in coreografie che raccontano crescita, passione e ricerca artistica.

Sul palco, insieme agli allievi, anche il corpo docente composto da Marta Scarsella, Alessia Stocchi, Rita Marozza, Edy Scotti, Luca Bevilacqua, Davide Galuppi, Karin Bedini e dalla direttrice Paola Sorressa, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la formazione artistica nella città di Ladispoli.

“ILLUMINA” accompagna il pubblico in un percorso simbolico dove l’ombra rappresenta l’imperfezione e la luce diventa metafora della bellezza, della crescita personale e della forza espressiva della danza.

L’appuntamento è all’arena teatro La Grottaccia con ingresso gratuito. L’accesso del pubblico è previsto dalle ore 21, mentre l’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.30. Un’occasione per vivere due serate all’insegna dell’arte, del talento e della passione che da oltre tre decenni animano la comunità di Ladispoli.