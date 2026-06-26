Leonardo Fioravanti è il leader del Championship Tour

Con il secondo posto in Brasile vola in testa al mondiale

Leonardo Fioravanti continua a riscrivere la storia del surf italiano. Il 28enne di Cerveteri ha conquistato uno straordinario secondo posto al VIVO Rio Pro, sesta tappa stagionale del Championship Tour della World Surf League, disputata tra le onde di Saquarema, in Brasile.

Reduce dalla storica vittoria ottenuta pochi giorni fa in El Salvador, Fioravanti centra così il settimo podio della carriera nel massimo circuito internazionale e il secondo consecutivo in stagione. Un risultato che gli permette di compiere un’altra impresa senza precedenti: diventare il nuovo numero uno del ranking mondiale, indossando per la prima volta la prestigiosa maglia gialla di leader del circuito.

«Essere il numero uno del ranking mondiale è qualcosa che ho sognato per tutta la vita. La maglia gialla è un sogno che si avvera, ma il mio obiettivo è mantenerla fino alla fine della stagione», ha dichiarato emozionato l’azzurro al termine della gara.

Un momento storico per il surf italiano, che grazie a Leonardo Fioravanti raggiunge per la prima volta la vetta del mondo.