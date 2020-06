Condividi Pin 0 Condivisioni

Evento accaduto nel tardo pomeriggio di oggi

Ladispoli, bambino disperso in spiaggia. Ritrovato dal personale della capitaneria – A seguito di una segnalazione telefonica effettuata dal gestore dello Stabilimento Balneare “Scorpion Beach” di Ladispoli, la Guardia Costiera è intervenuta nel tardo pomeriggio per effettuare un ritrovamento di un bambino di 7 anni con sindrome dello spettro autistico cui la mamma in spiaggia aveva perso le tracce. Al momento della segnalazione il personale della Capitaneria avevano appena terminato di assistere una persona su di un gonfiabile alla deriva che per causa del vento forte li aveva spinto troppo a largo, in località campo di mare. Grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi dove partecipavano alla ricerca numerosi bagnanti ed il personale degli stabilimenti Il minore veniva ritrovato sulla spiaggia dello stabilimento balneare “Tirreno”.