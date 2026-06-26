Ladispoli, sicurezza e decoro urbano: l’Amministrazione comunale intensifica i controlli nelle aree del centro –

L’Amministrazione comunale informa i cittadini di aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti la presenza di persone che bivaccano in alcune zone del centro cittadino, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e in alcuni tratti di viale Italia.

“Vogliamo rassicurare la popolazione – dichiara il consigliere comunale Pierpaolo Perretta – che siamo pienamente a conoscenza della situazione e che abbiamo già provveduto a segnalarla alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine, affinché vengano effettuati i necessari controlli”.

Sul tema interviene anche il sindaco Alessandro Grando: “Continueremo a vigilare con la massima attenzione per garantire ai cittadini, ai commercianti e a tutti coloro che frequentano il centro di poter usufruire degli spazi pubblici in sicurezza, assicurando al tempo stesso il decoro urbano. Ho chiesto alla Polizia Locale di intensificare i passaggi nelle aree maggiormente interessate, così da mantenere costantemente sotto controllo la situazione”.

L’Amministrazione comunale conferma dunque il proprio impegno nel monitorare il territorio, in costante collaborazione con le Forze dell’Ordine, per tutelare la sicurezza, il decoro e la qualità della vita della comunità.