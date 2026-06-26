Dal 29 giugno e fino al 30 settembre entra in vigore il nuovo calendario estivo dell’Isola Ecologica comunale. Aperture mattutine tutti i giorni e doppio turno il martedì e il giovedì

Cerveteri, cambia l’orario estivo del Centro di Raccolta: apertura dalle 6:30 per affrontare il caldo –

Per garantire un servizio più sicuro ed efficiente durante i mesi più caldi dell’anno, il Comune di Cerveteri, in collaborazione con Rieco, introduce il nuovo orario estivo del Centro di Raccolta comunale di via Angeli Ceretani (ex via Settevene Palo Nuova).

La rimodulazione degli orari, adottata in considerazione delle elevate temperature registrate nelle ultime settimane, entrerà in vigore da lunedì 29 giugno e resterà valida fino al 30 settembre, consentendo a cittadini e operatori di usufruire del servizio nelle ore più fresche della giornata.

Il Centro di Raccolta sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 6:30 alle 12:30, mentre martedì e giovedì sarà garantita anche un’apertura pomeridiana dalle 16:00 alle 19:30.

Nel dettaglio, gli orari saranno i seguenti:

Lunedì: 6:30 – 12:30

Martedì: 6:30 – 12:30 e 16:00 – 19:30

Mercoledì: 6:30 – 12:30

Giovedì: 6:30 – 12:30 e 16:00 – 19:30

Venerdì: 6:30 – 12:30

Sabato: 6:30 – 12:30

Domenica: 6:30 – 12:30

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a privilegiare le fasce orarie mattutine, contribuendo al tempo stesso a mantenere l’area dell’Isola Ecologica ordinata e decorosa. Un appello alla collaborazione che si inserisce nell’impegno condiviso per una raccolta differenziata sempre più efficace e per la tutela dell’ambiente.

La modifica dell’orario rappresenta una risposta concreta alle esigenze dettate dall’emergenza caldo, assicurando continuità al servizio e migliori condizioni operative per il personale e per l’utenza.