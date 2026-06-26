Venerdì 3 luglio la Biblioteca comunale ospita un incontro dedicato alle aree protette, al progetto CARA-DUNE e alla presentazione del volume sulla conservazione degli uccelli caradridi

Ladispoli celebra un anno di tutela ambientale: riflettori sulla Palude di Torre Flavia e il Bosco di Palo –

LADISPOLI – Un anno di attività per valorizzare e proteggere il patrimonio naturalistico del territorio. È questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa dal Comune di Ladispoli, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio, Arsial e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in programma venerdì 3 luglio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

L’evento rappresenterà un’importante occasione per fare il punto sul lavoro svolto nelle due principali aree naturali protette della città: la Palude di Torre Flavia e il Bosco di Palo, autentici scrigni di biodiversità che da anni costituiscono un punto di riferimento per la conservazione della fauna e degli habitat costieri del litorale laziale.

Ad aprire l’incontro sarà il dott. Filippo Moretti, consigliere comunale delegato alle Aree Protette, che illustrerà il bilancio delle attività realizzate nell’ultimo anno, evidenziando i risultati raggiunti nella tutela ambientale, nella sensibilizzazione dei cittadini e nella valorizzazione del patrimonio naturale.

Ampio spazio sarà dedicato anche al progetto CARA-DUNE, illustrato dal dott. Corrado Battisti, responsabile della Palude di Torre Flavia. L’iniziativa punta alla conservazione e al recupero degli ecosistemi dunali, ambienti particolarmente delicati e fondamentali per la salvaguardia della biodiversità costiera.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre presentata la pubblicazione “La conservazione degli uccelli caradridi”, volume dedicato alle specie di uccelli limicoli che popolano gli ambienti costieri e umidi, simbolo della ricchezza naturalistica dell’area protetta e oggetto di importanti programmi di monitoraggio e tutela.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione delle aree protette cittadine e vuole rappresentare anche un momento di riconoscimento nei confronti delle numerose associazioni e dei volontari che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla conservazione del patrimonio ambientale di Ladispoli.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone come un’occasione di approfondimento, confronto e partecipazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell’ambiente e il futuro delle preziose aree naturali del territorio.