L’iniziativa chiede al Comune di Cerveteri la sospensione del Piano di Utilizzazione Forestale che prevede l’abbattimento del 70% delle alberature. Raccolta firme sia online che in formato cartaceo

Valcanneto, al via la petizione popolare per fermare il Piano Forestale: cittadini mobilitati per salvare il bosco –

Prende il via la mobilitazione dei cittadini per la tutela del bosco di Valcanneto. È stata infatti lanciata una petizione popolare rivolta al Comune di Cerveteri con l’obiettivo di chiedere la sospensione del Piano di Utilizzazione Forestale (PUF), il documento che, secondo i promotori dell’iniziativa, prevede l’abbattimento del 70% delle alberature presenti nell’area boschiva.

L’annuncio è stato diffuso attraverso il gruppo Facebook “Amici del bosco di Valcanneto”, che invita residenti e cittadini del territorio a sostenere concretamente la raccolta firme. La petizione sarà sottoscrivibile sia in formato cartaceo sia online attraverso la piattaforma Change.org.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i punti di raccolta delle firme, mentre i promotori annunciano anche l’organizzazione di banchetti informativi e una campagna porta a porta per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

«Non siamo sudditi, vogliamo fare sentire la nostra voce da cittadini», si legge nell’appello pubblicato dagli organizzatori, che ringraziano fin da ora quanti decideranno di contribuire alla raccolta delle adesioni.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito già aperto sul futuro del bosco di Valcanneto e sulla gestione dell’area verde, considerata da molti residenti un patrimonio naturalistico di particolare valore per l’intero territorio di Cerveteri.