A Ladispoli arriva “Hallo My Name is Leonardo”: una mostra tra arte urbana, ironia e Rinascimento –
Dal 26 al 28 giugno 2026, dalle 17.00 alle 20.30, Via Duca degli Abruzzi e gli spazi del Circolo Chaplin ospiteranno “Hallo My Name is Leonardo”, una mostra originale dedicata alla figura di Leonardo da Vinci e alla sua sorprendente attualità.
Più che una semplice esposizione, “Hallo My Name is Leonardo” si presenta come un’incursione creativa nel presente: un ponte tra Rinascimento e contemporaneità, un omaggio vivo, ironico e rispettoso a uno dei più grandi geni della storia.
Lungo la strada che conduce al Circolo Chaplin, i visitatori incontreranno manifesti, sticker e interventi visivi che propongono un Leonardo inedito, capace di dialogare con il linguaggio della cultura contemporanea.
Le opere esposte propongono una rilettura del maestro toscano, mantenendo intatto il rispetto per la sua eredità culturale e dimostrando come il suo pensiero continui ancora oggi a stimolare creatività, innovazione e confronto.
L’ingresso alla mostra è libero.