10eLotto: a Santa Marinella colpo da 30mila euro

Il Lazio torna protagonista con il 10eLotto grazie a una vincita messa a segno nell’ultimo concorso di giovedì 25 giugno. Come riportato da Agipronews, a Santa Marinella, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha centrato un 8 Oro da 30mila euro.

La vincita è stata realizzata in una ricevitoria situata in via Aurelia, regalando una bella soddisfazione al vincitore e confermando ancora una volta la buona sorte che, negli ultimi mesi, ha fatto tappa più volte nella regione.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 20,7 milioni di euro in premi in tutta Italia. Da inizio anno, il totale delle vincite assegnate dal gioco ha raggiunto quota 1,9 miliardi di euro, a testimonianza del grande successo del concorso e dell’elevato numero di premi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

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