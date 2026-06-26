di Giovanni Zucconi

Sabato 27, su Via degli Inferi, andrà in scena la musica in cammino del “Deep Consonance Duo. Offerta armonica”

Sabato 27 giugno, alle ore 19, Cerveteri ospiterà un appuntamento particolarmente originale e affascinante. Un ascolto sonoro in cammino lungo la Via degli Inferi. Nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi della Necropoli della Banditaccia. L’iniziativa si intitola “Deep Consonance Duo. Offerta armonica” ed è promossa dall’associazione Ti con Zero ETS, in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA). Questo evento si inserisce nella cornice delle attività previste nella convenzione che GACELATA ha stipulato con il Parco Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (PACT) per la valorizzazione delle aree in convenzione.

Diciamo subito che “Deep Consonance Duo. Offerta armonica” non sarà un semplice concerto. Gli ideatori lo definiscono infatti “un atto rituale dell’ascolto condiviso”. Sarà infatti un’esperienza pensata per far dialogare la musica con l’area archeologica. Con il tufo, con le cavità, con le tombe, con le pareti monumentali, con il cammino e con la sacralità dello spazio attraversato. Saremo quindi protagonisti di un’immersione totale in una musica che sarà in risonanza con il luogo, e con quello che rappresenta.

Ma i veri protagonisti di questa performance saranno David Monacchi, al flauto bansuri, e Corrado Fantoni, con due shruti-box. Due musicisti che lavorano nell’ambito della musica elettroacustica e della tutela della biodiversità. David Monacchi è anche ideatore della Sonosfera di Pesaro. Che è un progetto multimediale e sonoro dedicato agli ambienti naturali e alla biodiversità. Infatti, l’evento di sabato non prevede nessuna amplificazione, e si svolgerà nel pieno rispetto del luogo. Come si dice in questi casi, non verrà piantato neanche un chiodo per garantire la performance.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.45 al parcheggio della Necropoli di Cerveteri. Da lì si procederà a piedi verso Via degli Inferi. Il percorso sarà di circa 3 chilometri, con difficoltà facile e una durata prevista di circa un’ora e quindici minuti. La partecipazione è gratuita. Si consiglia di portare scarpe da trekking, abbigliamento comodo e adeguato, e un telo.

Ti con Zero ETS è l’associazione ideatrice del Cammino dei Vulcani. Un percorso di 110 chilometri da Oriolo Romano a Cerveteri. Da 30 anni si occupa di promozione della cultura, organizzando festival e iniziative di cultura ambientale. E collabora con istituzioni, parchi e realtà del nostro territorio. Il Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA), nell’ambito di una convenzione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e sotto la sua supervisione, garantisce la manutenzione e la valorizzazione di diverse aree. La più importante di queste, è proprio tutto il percorso della Via degli Inferi.

Per informazioni e prenotazioni per l’evento di sabato 27, è possibile contattare Fernanda Pessolano al numero 349 8728813 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].