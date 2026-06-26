Ceri finisce nei Nastri d’Argento. “Cinque secondi” di Virzì girato anche nel nostro borgo

C’è anche un po’ di Ceri nel Nastro d’Argento assegnato mercoledì a Valerio Mastandrea. Non nel premio, naturalmente. Quello è tutto suo. E arriva per la sua magistrale interpretazione in “Cinque secondi”. Il film di Paolo Virzì che gli è valso il riconoscimento come miglior attore protagonista, ex aequo con Toni Servillo, premiato per “La grazia” di Paolo Sorrentino.

Ma c’è un po’ di Ceri nel film “Cinque secondi”. Che è stato girato anche a Ceri. Il film racconta la storia di Adriano Sereni, un uomo chiuso, solitario, segnato da un dolore profondo, che lentamente ritrova un rapporto con gli altri e con la vita. Secondo “Italy for Movies“, le riprese hanno coinvolto diverse località del Lazio. Tra queste anche Ceri. Insieme a Roma, al litorale romano, a Palidoro, a Torrimpietra e a una spiaggia privata tra Santa Marinella e Tarquinia. Quindi quasi tutto il nostro territorio è stato interessato dalle riprese del film di Paolo Virzì.