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Ceri finisce nei Nastri d’Argento. “Cinque secondi” di Virzì girato anche nel nostro borgo

26 Giugno 2026





Ceri finisce nei Nastri d’Argento. “Cinque secondi” di Virzì girato anche nel nostro borgo

C’è anche un po’ di Ceri nel Nastro d’Argento assegnato mercoledì a Valerio Mastandrea. Non nel premio, naturalmente. Quello è tutto suo. E arriva per la sua magistrale interpretazione in “Cinque secondi”. Il film di Paolo Virzì che gli è valso il riconoscimento come miglior attore protagonista, ex aequo con Toni Servillo, premiato per “La grazia” di Paolo Sorrentino.

Ceri finisce nei Nastri d’Argento. “Cinque secondi” di Virzì girato anche nel nostro borgo

Ma c’è un po’ di Ceri nel film “Cinque secondi”. Che è stato girato anche a Ceri. Il film racconta la storia di Adriano Sereni, un uomo chiuso, solitario, segnato da un dolore profondo, che lentamente ritrova un rapporto con gli altri e con la vita. Secondo “Italy for Movies“, le riprese hanno coinvolto diverse località del Lazio. Tra queste anche Ceri. Insieme a Roma, al litorale romano, a Palidoro, a Torrimpietra e a una spiaggia privata tra Santa Marinella e Tarquinia. Quindi quasi tutto il nostro territorio è stato interessato dalle riprese del film di Paolo Virzì.