Il conto alla rovescia è terminato: nel weekend del 27 e 28 giugno, presso la piscina di Pietralata a Roma, andranno in scena le finali del Campionato Regionale Esordienti B.

A rappresentare il Tyrsenia Sporting Club saranno due giovani talenti, entrambi classe 2015 e allenati da Andrea Lucarini, protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni.

Finali Regionali Esordienti B: il Tyrsenia Sporting Club tifa per Mattia Orefice e Nicolò Cesarini

Mattia Orefice si è qualificato per ben tre finali, nei 100, 200 e 400 stile libero, confermando la sua crescita e la costanza dei risultati ottenuti durante tutta la stagione. Anche Nicolò Cesarini sarà impegnato in tre finali: 100 dorso, 200 dorso e 200 misti, frutto di un percorso di grande impegno e determinazione.

La qualificazione alle finali regionali rappresenta un importante traguardo e la migliore conclusione di una stagione vissuta da protagonisti per entrambi gli atleti. A Mattia e Nicolò va il più sincero in bocca al lupo da parte di tutto il Tyrsenia Sporting Club, con l’augurio di vivere queste finali con entusiasmo, determinazione e divertimento.