Cerveteri calcio, domenica al Galli contro la Pescia Romana

Il Cerveteri non può fallire l’appuntamento con la Pescia Romana, domenica al Galli. L’obiettivo è risalire in classifica

Il Cerveteri chiama i tifosi in vista della sfida di domenica, al Galli contro la Pescia Romana, formazione alla ricerca della salvezza diretta. Gli etruschi non possono fallire l’appuntamento con la vittoria, che vogliono ottenere per risalire dalla posizione che occupano, che al momento li vede ai play out. Per l’occasione il presidente Lupi ha invitato i tifosi a seguire i verde azzurri, che mai come in questo momento hanno bisogno di sostegno. Non faranno mancare il sostegno gli ultras, che hanno dato dimostrazione affetto e tanta passione, il vero dodicesimo in campo. Per la gara di domani non dovrebbero esserci novità rispetto alla formazione schierata domenica scorsa.

Fa.No.