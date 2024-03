Nuovo incontro per l’Orientamento in uscita, l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli ha incontrato l’ITSSIxellence e l’ITSAgro

Nuovo incontro con gli I.T.S. nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita promosse dai Docenti Tutor dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”: è quello che si è svolto martedì 5 marzo con l’ITSSIxellence e l’ITSAgro nell’Aula Magna della Sede di via Y. De Begnac, grazie al coordinamento del Prof. Massimo Cerrocchi e del Prof. Sandro Pase. Molte le iniziative già svolte che hanno descritto agli allievi le diverse opportunità formative che si presentano dopo il conseguimento del diploma. Già a gennaio si era tenuto il primo “Meeting Day” aperto a diversi I.T.S. del Lazio (ITS Itsel, ITS “Giovanni Caboto”, ITS ICT Academy, ITS Eco-Stem Generation, ITS Lazio Digital, ITS Meccatronico, ITS “Roberto Rossellini”, ITS Turismo).

Gli I.T.S., Istituti Tecnologici Superiori anche conosciuti come “Scuole Speciali di Alta Tecnologia” o ancora “Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma”, sono soggetti formativi regolamentati dal Ministero dell’Istruzione e consentono di proseguire il percorso scolastico con specializzazioni orientate al mercato delle professioni, facendo registrare un indice di occupabilità

superiore all’80%. Tra i diversi aspetti che caratterizzano gli I.T.S. c’è il forte rapporto con altri Enti: Aziende, Università e Centri di ricerca. E’ per tale ragione che la formazione, per chi sceglie di frequentare un I.T.S., avviene sia in aula sia sul campo, con il vantaggio di favorire una preparazione tecnica altamente qualificata e pronta a misurarsi con il mondo del lavoro.

Il “Diploma di Specializzazione per le Tecnologie applicate” viene infatti riconosciuto ufficialmente sia in Italia sia in Europa. Diversi i Corsi attivati, come ha spiegato ieri nel corso dell’incontro la Responsabile per l’Orientamento e Docente I.T.S. Laura Fini: “Assistant Store Manager” (in collaborazione con Lidl), “Marketing e Digital strategy aziendale”, “Marketing e Management Sportivo”; “Comunicazione d’Impresa – Ufficio Stampa 4.0”, ”Amministrazione e Gestione di Impresa” (per l’ ITSSIxellence, www.itssi.it); “Agri Manager”, “Green&Garden Manager”, “Manager Agrituristico”, “Brand Ambassador” (per l’ITSAgro, www.itsagro.it). Ma l’ITSSIxellence offre anche alcuni Corsi più brevi, attivati in collaborazione con i Centri per l’Impiego territoriali per soggetti in condizione di disoccupazione o inoccupazione residenti nel Comune di Roma o nella Regione Lazio.

Una realtà formativa che ha destato l’interesse e la curiosità degli studenti anche per l’estrema varietà e ricchezza degli sbocchi professionali descritti, associati – come è stato ricordato nel corso dell’incontro – ad un indice di occupabilità che arriva ad oltre il 90% nel settore di specializzazione per cui si sceglie di proseguire il proprio percorso all’interno dell’I.T.S. Per coloro che poi volessero

accedere all’Università, è stato precisato, l’I.T.S. Servizi alle Imprese ha attivato accordi e convenzioni con due Atenei telematici che consentono di riconoscere i crediti accumulati nel biennio frequentato all’I.T.S. Ma all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” le attività di

orientamento proseguono. Il prossimo appuntamento, dopo l’incontro di ieri e quello con le Università “tradizionali” che si è svolto il 20 febbraio, sarà a fine marzo, con gli Atenei Telematici. Un’occasione ulteriore per conoscere le moltissime possibilità che si prospettano agli studenti dopo il conseguimento del Diploma.