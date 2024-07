Cerveteri: i tifosi verdeazzurri attendono la notizia del ripescaggio in Promozione

I tifosi verdeazzurri attendono la notizia del ripescaggio in Promozione. E in coro ” Noi ci saremo sempre”

I cervi si preparano a vivere una settimana intensa, in base alla quale programmeranno il futuro. C’è molta fiducia tra la tifoseria, che dopo essere stata scottata da un deludente retrocessione, ha ripreso vigore in ragione delle ultime notizie sul ripescaggio, dato quasi per ufficiale. ” Non meritiamo di partecipare alla Prima categoria – ha detto Paolo , tifoso verdeazzurro – . Cerveteri è una piazza importante, pochi giorni fa ricorreva il 32 anni dalla salvezza di Terni, nello spareggio per la permanenza in serie C2, contro il Teramo. E a distanza di anni, sapere che dobbiamo combattere per un ripescaggio in Promozione , non è certo facile da digerire ” . Lo segue Achille Alessandrni, altro tifoso da sempre ” Io mi auguro che saremo ripescati, la società faccia una squadra competitiva, senza ambizioni altisonanti, visto che lo scorso anno siamo partiti per vincere, invece siamo retrocessi. La famiglia Lupi non smetteremo di ringraziarla, però vogliamo vivere il calcio con più certezze, smettendo di soffrire” . In effetti sono anni che questa tifoseria, si è abituata ad ingoiare bocconi amari. ” Seguo il Cerveteri da 50 anni – racconta Roberto – . Nella prossima stagione speriamo di vedere una squadra più forte agonisticamente, dal momento che la passata stagione siamo stati deludenti. Non lo meritiamo, possiamo fare di più”. Come sarà ufficializzato il ripescaggio, sarà aperta la campagna abbonamenti. I tifosi promettono, ci saranno come sempre.