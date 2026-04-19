Tra sapori, passione e tradizione, l’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca conquista il pubblico e annuncia nuovi appuntamenti

Fabbrica di Roma celebra i motori d’epoca: grande successo per lo Street Food Festival con i Volanti Storici Ladispoli –

di Marco Di Marzio

FABBRICA DI ROMA – Una giornata all’insegna del gusto, della passione e dei motori che ha superato ogni aspettativa. Domenica 19 aprile 2026, il centro di Fabbrica di Roma si è trasformato in un vivace punto d’incontro grazie allo Street Food Festival, arricchito dalla presenza delle auto d’epoca dei Volanti Storici Ladispoli, associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca. L’evento ha saputo coniugare tradizione, convivialità e cultura motoristica.

Tra profumi di street food, stand di artigianato e spettacoli di strada, l’esposizione di circa 20 vetture storiche ha attirato curiosi, appassionati e famiglie, offrendo un colpo d’occhio suggestivo e ricco di fascino.

A raccontare l’esperienza è Fabio Ricca, rappresentante dei Volanti Storici Ladispoli:

“Siamo stati contattati tramite i social network dagli organizzatori di questi mercatini di street food. Avevano il desiderio di portare alcune auto d’epoca e ci hanno chiesto una partecipazione limitata a 20 vetture. Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito.”

Una scelta che si è rivelata vincente, come sottolinea lo stesso Ricca:

“Siamo stati molto bene. È stata una giornata di sole, tra buon cibo e momenti conviviali. La gente ha potuto ammirare le auto con grande passione. È stata una giornata davvero piacevole. Grazie a tutti.”

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta quanto il connubio tra eventi enogastronomici e cultura automobilistica riesca a coinvolgere il pubblico, contribuendo a valorizzare il territorio.

Non mancano già nuovi appuntamenti in calendario. Fabio Ricca, infatti, annuncia:

“Siamo stati contattati dalla Pro Loco di Passoscuro per la Sagra della Tellina. Abbiamo dato la nostra disponibilità e siamo felici di partecipare il 31 maggio, che cade di domenica.”

Un calendario in crescita che conferma il dinamismo e l’apprezzamento per i Volanti Storici Ladispoli, sempre pronti a promuovere la passione per le auto d’epoca.

Fabbrica di Roma, intanto, si gode il successo di una giornata che ha lasciato il segno, tra motori, sapori autentici e grande partecipazione. Un evento riuscito, destinato a diventare un appuntamento di riferimento per il territorio.