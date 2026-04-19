La notizia è stata segnalata con un post pubblicato sulla pagina Instagram del ristorante

Achille Lauro a pranzo all’Isola del Pescatore di Santa Severa

Il cantante romano avrebbe scelto oggi uno dei ristoranti più noti del litorale per un pranzo con vista sul mare. Una presenza che non è passata inosservata, e che riporta Santa Severa dentro il circuito delle mete frequentate anche da personaggi del mondo dello spettacolo.

L’arrivo di Achille Lauro sul litorale cade peraltro in giorni in cui l’artista è tornato al centro dell’attenzione anche nella Capitale. Tra apparizioni pubbliche e iniziative che hanno richiamato l’interesse di fan e curiosi. Il 17 aprile Achille Lauro aveva annunciato un evento segreto a Roma. Mentre il 18 aprile è stato protagonista di uno show a sorpresa alla Fontana di Trevi per il progetto “Comuni immortali”. Per Santa Severa è un nuovo momento di visibilità legato a uno dei nomi più noti della scena musicale italiana.