Cerveteri, il Galli esplode di gioia. 2-0 al Santa Marinella e salvezza ormai a un passo

Il Cerveteri ritrova vittoria, entusiasmo e, soprattutto, vede ormai la salvezza in tasca. Al Galli gli etruschi battono 2-0 il Santa Marinella, e fanno esplodere di gioia i circa 200 tifosi presenti sugli spalti. A decidere la partita sono le reti di Tombesi e di Pelizzi, soprannominato “Din Don” dalla tifoseria.

A fine gara è un’esplosione di gioia. Sugli spalti partono canti e bandiere, mentre il Presidente Andrea Lupi, in panchina, festeggia insieme alla tifoseria. Per il Cerveteri è un successo pesante. Che di fatto avvicina in maniera decisiva la permanenza in categoria a tre giornate dalla fine. La squadra verdeazzurra ha domato quindi il Santa Marinella, descritto nel comunicato stampa come poco incisivo e privo di idee, al termine di una partita definita “di altri tempi”. Tra i migliori in campo c’è Patrascu, che colpisce anche un palo e una traversa.

“Spirito di gruppo, unione e attaccamento alla maglia. Posso dire che è stata una gara perfetta, abbiamo vinto con merito, siamo quasi salvi. Mi complimento con tutti, torniamo a esultare dopo un periodo in cui la fortuna ci ha voltato le spalle”, ha detto il Presidente verdeazzurro. Sono tre punti che, di fatto, consegnano al Cerveteri la salvezza. E già domenica, con un pareggio, potrebbe arrivare anche quella matematica.