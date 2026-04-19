AVIS Ladispoli, raccolte ieri ben 30 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 10 maggio

Si è svolta ieri, a Ladispoli, nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, la prevista raccolta di sangue. L’emergenza sangue, come diciamo sempre, non va mai in vacanza. E l’AVIS di Ladispoli è sempre in prima linea.

Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 30 sacche di sangue. Dimostrando, una volta di più, il costante impegno dei Ladispolani nel donare il loro prezioso sangue. La media delle raccolte giornaliere, a Ladispoli, è sempre molto alta.

Proprio per questo, il Presidente dell’AVIS di Ladispoli, Salvatore Vernata, ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che si sono recati, di mattina presto, a compiere il loro gesto d’amore. Anche in questo caso, un ringraziamento particolare va a tutti i suoi collaboratori e al personale medico. Sempre pronti ad accogliere i donatori con un sorriso o una battuta. Anche quando sei disteso sul lettino, pronto per donare il tuo sangue, e aspetti che arrivi l’infermiera.

La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà domenica 10 maggio