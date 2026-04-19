La Giornata Mondiale della Terra festeggiata alla palude di Torre Flavia di Ladispoli-Cerveteri

Ieri 18 aprile 2026, Giornata Mondiale della Terra, l’associazione Scuolambiente, con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, e in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile ha organizzato presso il Monumento naturale Palude di Torre Flavia un incontro con altre associazioni del territorio e con i cittadini interessati per ricordare la necessità di operare tutti insieme per la tutela e la salvaguardia del nostro pianeta. Che è l’unico che abbiamo.

Avevamo anticipato questo evento nell’articolo che potete leggere qui. Sono intervenuti “Salviamo il Paesaggio”, Auser, Gec, “Associazione Polizia di Stato” e “Nuova Acropoli”. Che con l’occasione ha inaugurato presso il centro visite una Biblio-cassetta per favorire l’amore per la lettura grazie alla possibilità gratuita di uno scambio di libri.

Partiti dall’ingresso sud della palude, in via Roma a Ladispoli, i partecipanti hanno percorso la spiaggia fino al Boschetto degli olmi. Con raccolta di rifiuti e illustrazione da parte di esperti delle caratteristiche del sito e delle problematiche che lo rendono particolarmente fragile e da salvaguardare. Rientrati al Centro visite, i partecipanti si sono lasciati con l’auspicio che iniziative come quella odierna si possano ripetere per coinvolgere e sensibilizzare sempre più cittadini alle problematiche ambientali.