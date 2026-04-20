 
Cerveteri

“Voucher per lo sport”, Parroccini: “Opportunità importante per i ragazzi di Cerveteri”

20 Aprile 2026





L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini promuove l’iniziativa della Regione Lazio

Torna l’iniziativa della Regione Lazio “Voucher per lo Sport”, un’opportunità rivolta ai giovani dai 6 ai 18anni, con una maggiore attenzione ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e sociale, di usufruire di un bonus di 500euro per svolgere attività sportive nel territorio. C’è tempo per presentare domanda, fino alle ore 15:00 di mercoledì 13 maggio.

“Voucher per lo sport”, Parroccini: “Opportunità importante per i ragazzi di Cerveteri”
“Voucher per lo sport”, Parroccini

“Praticare sport è fondamentale ed è importante che le Istituzioni favoriscano la possibilità in particolar modo ai ragazzi di avvicinarsi alle più svariate discipline – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – fare sport è socialità, è benessere, è amicizia, è distogliere lo sguardo e l’attenzione da cellulari, computer e social network. Significa connettersi con la realtà, all’aria aperta, in compagnia di altri coetanei. Per questo, invito tutte le famiglie a consultare con attenzione l’avviso pubblico: darà l’opportunità di ricevere un contributo regionale importante per consentire ad un numero di ragazzi sempre maggiore di fare lo sport che più ama”.

Possono presentare domanda i residenti in uno dei comuni della Regione Lazio, il beneficiario deve avere un’età tra i 6 e i 18anni e deve appartenere ad un nucleo familiare con attestazione Isee non superiore a 50mila euro. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma raggiungibile al seguente link https://bandi.sportesalute.eu. Alla Piattaforma si potrà accedere esclusivamente tramite SPID o CIE.