Ladispoli: Andrea Ancora confermato arbitro per la prossima stagione in serie C

Andrea Ancora confermato arbitro per la prossima stagione, in attesa del grande salto nella CAN di serie A e B

Per la prossima stagione, l’arbitro di Ladispoli, Andrea Ancora è stato riconfermato in serie C. Il fischietto tirrenico, appartenente alla sezione di Roma 1, sarò chiamato a svolgere l’ultimo anno, decisivo per il salto alla CAN di A e B. Per il 35enne, infatti, sarà una stagione importantissima, dove dovrà raggiungere il massimo del punteggio per assicurarsi la fatidica promozione. In questi giorni , l’ Aia ha varato gli organici per il prossimo campionato, che avrà il suo inizio a metà di agosto con la Coppa Italia. Ancora, classe 1988, tecnico elettronico, è nato, vive e lavora a Ladispoli, dove vive con la sua compagna, Sara, giovane docente. Arbitro al quinto anno nella CAN Legapro, fino a 18 anni ha militato nella squadra della sua città natia, arrivando anche, da under, a giocare in serie D, per poi passare a tempo pieno con il fischietto in mano a fare tutta la trafila da direttore di gara. Il suo bilancio complessivo in terza serie, tra campionato e coppa di categoria recita 55 presenze