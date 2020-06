Condividi Pin 15 Condivisioni

Il Monumento naturale scelto per partecipare al progetto Bargain reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio

Cerveteri, a Torre Flavia la spiaggia diventa ecologica –

Tanta cura e attenzione per il fratino e il corriere piccolo e ora ancor più grande attenzione anche per la posidonia. La spiaggia di Torre Flavia diventa una spiaggia ecologica.

Ad annunciarlo è stato il responsabile della Palude, Corrado Battisti.

Il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia è tra le due spiagge (l’altra è quella del Parco Nazionale del Circeo) scelte per partecipare al progetto Bargain promosso dall’Ispra e reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio.

Il progetto prevede un nuovo modello di gestione della Posidonia spiaggiata, evitandone il conferimento in discarica e, solo nei casi in cui non è possibile mantenerla in loco, ne promuove il riuso coerentemente con i principi dell’economia circolare e nel rispetto degli ecosistemi costieri.

Lo spiaggiamento della Posidonia sugli arenili, come spiegato nel progetto, è un processo naturale ma i bagnanti la considerano spesso un rifiuto maleodorante invece di una componente naturale del litorale, ignorandone le importanti funzioni ecologiche.

Nella spiaggia ecologica, e dunque a Torre Flavia, lato nord, verso Campo di Mare, si realizzerà dunque una convivenza equilibrata tra elementi naturali e antropici e la Posidonia spiaggiata verrà gestita in modo corretto e consapevole, evitando il conferimento in discarica.

Il successo dell’esperimento della spiaggia ecologica dipenderà dalla consapevolezza del valore e della fragilità degli ecosistemi costieri e dal cambiamento di percezione della banquette: da rifiuto a elemento naturale o addirittura risorsa economica; dalla divulgazione tecnico scientifica, rivolta alle amministrazioni pubbliche, agli esercenti degli stabilimenti balneari e ai cittadini fruitori delle spiagge; al percorso educativo rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie di Cerveteri che include attività di campo e un concorso per un video sulle tematiche della Posidonia oceanica e dalla spiaggia ecologica.