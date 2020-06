Condividi Pin 26 Condivisioni

Emergenza Covid, a Cerveteri differite le rate TARI

Il comune di Cerveteri attraverso una delibera di Giunta ha deciso di differire, nuovamente, il pagamento delle rate relative alla TARI. La delibera di consiglio del 27 12 2019 aveva, infatti, stabilito il 30 aprile, 31 luglio e 30 novembre come date per il saldo della TARI. In una seconda delibera del 16 03 2020 vi era stato un primo spostamento dal 30 aprile al 30 giugno e dal 31 luglio al 30 settembre lasciando invariata al 30 novembre l’ultima rata.

Con la delibera di Giunta del 27 maggio scorso, invece, alla luce del fatto che la giunta può per circostanze motivate differire o prorogare i termini di versamento e considerando che il Covid19 ha ulteriormente aggravato la condizione sociale ed economica è stato deciso un ulteriore spostamento.

Queste sono le date per il versamento della TARI 2020:

1° RATA ED UNICA SOLUZIONE 31 AGOSTO 2020

2° RATA 31 OTTOBRE 2020

3° RATA 31 DICEMBRE 2020