Santa Marinella: rientrano in casa e trovano un serpente

I proprietari della villetta impauriti hanno subito contattato i vigili del fuoco

Brutto rientro a casa quello di questo pomeriggio per una coppia residente a Santa Marinella.

I due, una volta rincasati, si sono accorti della presenza di un ospite indesiderato in taverna: un serpente.

Impauriti e non sapendo cosa fare hanno così chiamato i vigili del fuoco di Civitavecchia che giunti sul posto, dopo aver capito che il rettile non era pericoloso, lo hanno preso e liberato in campagna, lontano dalle abitazioni.

