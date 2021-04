Share Pin 12 Condivisioni

Per fortuna non ci sono stati feriti grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri

Cerveteri, a fuoco il sottotetto di una casa a Borgo San Martino –

Questa mattina alle ore 10.30 circa i Vigili del fuoco di Cerveteri sono accorsi per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione in zona Borgo San Martino.

Sul posto era presente il personale sanitario e l’auto medica, ma fortunatamente non è stato registrato nessun ferito.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni ben più gravi al resto della struttura.

Al momento le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.