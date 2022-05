Il Progetto indetto dalla Regione Lazio rivolto ai giovani under35 finalizzato alla promozione del territorio

Il Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano presenta “Spazio Porta del Parco” –

Riceviamo e pubblichiamo –

L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, ha da sempre promosso iniziative per mettere in risalto il proprio territorio, oggi più che mai volge l’attenzione alle nuove generazioni con il progetto “Centro di Sosta – Spazio Porta del Parco”. Presentato dall’Ente Parco alla Regione Lazio – e risultato tra i soggetti aggiudicatari dell’Avviso Pubblico Iti.Gi – , è stato realizzato con il contributo del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, “Itinerario Giovani” spazi e ostelli, per valorizzare e rendere operativo il complesso denominato “Spazio Porta del Parco” sito nella città di Anguillara Sabazia, in Via della Mola Vecchia.

La gestione di detta struttura – prima mattatoio comunale, riconvertito poi dall’Ente Parco a “Museo delle Acque”- , è messa in campo da giovani under 35 e si colloca all’interno di una visione di ristrutturazione degli spazi all’avanguardia e già preesistenti nella quale il progresso tecnologico, storia e rispetto dell’ambiente convivono in maniera sinergica sotto il segno dell’aggregazione e della promozione sociale, culturale, imprenditoriale.

Fidelia, l’associazione a promozione sociale, che ha vinto l’appalto per l’affidamento della struttura, è un collettivo di giovani, alcuni dei quali rientrati dall’estero in Italia causa della pandemia globale, che si sono ritrovati a ragionare su tematiche relative alla vita locale e a scambiarsi idee e proposte su come rilanciare la vita sociale, culturale ed economica del loro territorio.

È proprio da queste proposte e dalla voglia di mettersi in gioco, che si è fondata la realizzazione di un polo multifunzionale collocato all’interno del Parco Regionale per interconnettere varie realtà del luogo, al fine di promuoverne le potenzialità intrinseche ed inespresse: dallo sviluppo di un turismo consapevole ai settori strategici come il mondo dell’hospitality e della tecnologia.

All’interno dell’innovativo complesso di Spazio Porta del Parco, l’utenza ha a disposizione dei servizi finalizzati al marketing territoriale e a protagonismo giovanile. Rosa D’Eventi: Un luogo dove arte e natura si incontrano con escursioni guidate nell’area parco a tema storico e naturalistico, aperitivi culturali, incremento dei giovani artisti e musicisti emergenti e una sala congressi, ossia lo spazio espositivo per convegni, seminari, cerimonie e incontri.

L’Officina Didattica: UL’Officina Didattica: Un’area in cui l’utente può seguire corsi dedicati al benessere, cultura, lavori manuali. Garantiti anche i laboratori di formazione per grandi e piccini, visite guidate e le attività mirate a osservare da vicino la ricca biodiversità che offre l’area parco e imparare a riconoscerne le caratteristiche attraverso lezioni ad hoc. Disponibile anche un aula studio aperta dal martedì alla domenica.

Il Convivio: E’ la dispensa di un settore colto, vivace e affascinante dove ogni ospite avrà la possibilità di conoscere la straordinaria essenza della provincia romana con prodotti lavorati direttamente in loco, con ingredienti accuratamente selezionati e scelti dalla filiera del territorio. All’esterno, l’utente troverà il punto ristoro, un ampio spazio di esaltazione dei prodotti tipici locali; dai primi piatti ai centrifugati alle bevande alcoliche e analcoliche.

L’area “Coworking Café” invece è un luogo di incontro, lavoro, studio e relax e che accoglie un’utenza di ampio respiro come studenti, ricercatori, persone di passaggio o turisti.

L’interazione tra l’Ente e il gruppo Fidelia ha portato efficacemente al compimento di alcuni obiettivi auspicati dal Bando, tra i più significativi vi è l’espansione allo sviluppo del marketing di zona, che ha permesso – nonostante la pandemia – alle realtà giovanili di interfacciarsi maggiormente alle imprese sul territorio.