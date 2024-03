In 200 sugli spalti trascinano i cervi al successo che gli consente di risalire dalla zona retrocessione

Tre punti pesanti del Cerveteri, che vince sul Parioli per 3 a 0 e ritorna a sperare nella salvezza –

Ci voleva una vittoria per riprendere il discorso salvezza. Il Cerveteri fa festa, vince sul Parioli per 3.0, sfornando una prova maiuscola nel secondo tempo, dove vi sono tre goal. Ranucci, Piano e Bonelli regalano una gioia grande a mister Caputo, osannato dai tifosi, come sempre il dodicesimo. Gli Ultras sono presenti in massa, in totale sugli spalti erano in 200 a spingere i cervi alla vittoria. Una rincorsa al successo faticosa, con un primo tempo opaco, che aveva lasciato qualche preoccupazione. Nella ripesa i cervi si trasformano, la prima rete è di Ranucci, raddoppia Piano e lo zampino del 3 a 0 giunge da un giovane dalla juniores, Bonelli, che lascia partire un tiro cross perfetto che fa esplodere il Galli. Tre punti di platino, essenziali in chiave salvezza, che fanno risorgere i verde azzurri, puniti nelle settimane scorse da partite che non meritava di perdere. E’ stata una bella domenica, colorata di verde azzurro, con Simone Piano, autore del secondo goal, che ha ringraziato la tifoseria. “Ci avete spinto alla vittoria, siete stati l’uomo in più. Insieme raggiungeremo la salvezza”.